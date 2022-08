Era una sorta di formalità ormai, più che altro perché dal Canada non arrivava nessun segnale di apertura. A poche ore dalla compilazione del tabellone principale del Canada Masters, torneo 1000 in scena quest’anno a Montreal, arriva l’ufficialità del forfait di Novak Djokovic.

Il 21 volte campione slam e fresco vincitore di Wimbledon non può infatti accedere al territorio canadese in quanto non sottoposto all’ormai noto ciclo di vaccinazione per il Covid-19. In Canada infatti, come negli Stati Uniti, i cittadini stranieri non vaccinati non possono entrare. Djokovic ha atteso fino a quanto possibile, poi poco prima del sorteggio dei tabelloni – in programma domani . ha comunicato agli organizzatori il proprio forfait.

nell’attesissima edizione di Laver Cup, dove a Londra giocherà nel Team Europe insieme a Federer, Nadal e Murray. Un’indicazione insomma su quanto ancora restino attive queste norme in nordamerica e che non lascia grande ottimismo a Djokovic in ottica US Open. Nonostante le varie mobilitazioni, anche da parte di alcuni esponenti della politica statunitense , pare sempre più difficile con il passare dei giorni che si concretizzi uno dei due scenari possibili per vedere Djokovic a Flushing Meadows: 1. Una decaduta di questa legge. 2. Un’esenzione speciale da parte del governo. US Open che prenderà il via il prossimo lunedì 29 agosto. Compilazione dei tabelloni prevista al solito qualche giorno prima, il venerdì/sabato. Insomma: 20 giorni circa per Djokovic in attesa di capire se accadrà qualcosa. In caso contrario, il serbo lo rivedremo in Coppa Davis con la sua nazione e, dove a Londra giocherà nel Team Europe insieme a

