Fabio Fognini e Simone Bolelli. Non solo Sinner e Berrettini . La rincorsa alle Nitto ATP Finals di Torino riguardava – e riguarda – anche il torneo di doppio dove in piena lotta per un posto tra le 8 migliori coppie del 2022 ci sono anche i veterani

Attualmente al numero 9 della Race, e dunque fuori dai giochi delle prime 8 ma dentro come prima coppia di sostituti, Fognini e Bolelli cercavano all’ATP 250 di Napoli punti importanti per provare a ricucire le 290 lunghezze di svantaggio dalla coppia Putz/Venus, attualmente ultima qualificata a Torino e questa settimana non impegnata in nessun torneo.

Fognini e Bolelli sono però stati immediatamente sconfitti al primo turno del torneo napoletano, arrendendosi in due netti set – 6-1 6-4 – ai francesi Mannarino/Martin. E’ un ko pesante per le ambizioni del suo azzurro, che non solo sfuma la possibilità di poter accorciare sugli avversari ma dovrà guardarsi ora le spalle dai colombiani Cabal/Farah e dai tedeschi Krawietz/Mies, entrambe impegnate al torneo di Anversa e distanti solo pochi punti.

Fognini e Bolelli riuscirono già una volta in carriera a qualificarsi alle ATP Finals, nel 2015, quando insieme vinsero l’Australian Open di doppio. Per loro le chance restano comunque aperte: settimana prossima in programma due tornei ATP 500 a Vienna e Basilea; quella successiva il Masters 1000 di Parigi Bercy che presumibilmente – vista la breve distanza tra tutte – risulterà decisiva in ottica qualificazione alle Finals di Torino.

Doppio maschile: la Race 2022 aggiornata a martedì 18 ottobre

COPPIA PUNTI 1. Koolhof/Skupski 6450 2. Ram/Sailsbury 5710 3. Arevalo/Rojer 4960 4. Mektic/Pavic 4165 5. Granollers/Zeballos 3560 6. Kokkinakis/Kyrgios 3150 7. Glasspool/Heliövaara 3135 8. Putz/Venus 2960 9. FOGNINI/BOLELLI 2670 10. Cabal/Farah 2595 11. Krawietz/Mies 2505

*in grassetto le coppie già qualificate alle Nitto ATP Finals 2022 di Torino. (Kokkinakis/Kyrgios già qualificati in quanto vincitori in Australia: se restano entro i primi 20 della Race hanno automaticamente diritto a un posto alle Finals).

