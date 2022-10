Matteo Berrettini è giunto a Napoli per il torneo ATP250 di questa settimana. L’evento partenopeo si sta sviluppando Berrettini, quest’oggi, ha effettuato il proprio allenamento con Lorenzo Musetti sul “D’Avalos” (campo n.2) e le sensazioni sono state buone, anche se il vero problema riguarda l’umidità che ha costretto gli organizzatori già a rivedere un programma di base fitto di incontri. per ildi questa settimana. L’evento partenopeo si sta sviluppando con diverse problematiche legate alle difficoltà organizzative e alle condizioni dei campi che non facilitano lo sviluppo regolare dei match., quest’oggi, ha effettuato il proprio allenamento con Lorenzo Musetti sul “D’Avalos” (campo n.2) e le sensazioni sono state buone, anche se il vero problema riguarda l’umidità che ha costretto gli organizzatori già a rivedere un programma di base fitto di incontri.

Abbiamo provato il D’Avalos sembra buono, stabile e non troppo veloce come mi aspettavo. Ci hanno detto di giocare il più possibile vicino al campo ma è una cosa che tendo a fare comunque perché correre non mi piace poi tanto (sorride). Da subito mi sono sentito coinvolto dall’entusiasmo della gente che ovviamente mi fa molto piacere. Lorenzo è un grande tennista pur essendo ancora giovanissimo. Fa strano pensare che fino a qualche tempo fa il ‘giovane’ ero io: ora lo sono lui e Jannik”.

Ad

Finché non sono matematicamente fuori io alla qualificazione alle Finals ci credo. Certo, se ci riuscissi sarebbe un gran risultato considerato l’anno complicato che ho vissuto. Quindi voglio far bene qui, dove non ho mai giocato neanche da ragazzino, ma anche a Vienna e a Parigi-Bercy dove non ci sono mai riuscito. E in ogni modo anche chiudere a ridosso della top 10 sarebbe un risultato importante”. Matteo se la dovrà vedere Un Berrettini che, pur molto lontano dal traguardo “ATP Finals” a Torino, ci spera ancora: “”. Matteo se la dovrà vedere negli ottavi di finale contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena , che lo aveva sconfitto a Firenze . Per questo ci sarà la voglia di rifarsi.

ATP, Napoli Berrettini-Carballes Baena, la rivincita: quando e dove vederla 10 ORE FA

"Dai Nole, ci vuole cazzimma napoletana e serba": Berrettini-show

ATP, Napoli ATP Napoli, match sospesi per il 2° giorno di fila: cosa è successo UN' ORA FA