Si è concluso anzitempo il programma di incontri dell’ATP 250 di Napoli. La partita di chiusura di quest’oggi tra Luca Nardi (n.130 del mondo) e il francese Corentin Moutet (n.65 del ranking), valida per il primo turno del torneo partenopeo, è stata interrotta sullo score di 2-2 e posticipata a domani per le condizioni del campo.

Dopo le tante polemiche dei giorni precedenti legate all’allestimento della superficie di gioco, il clima particolarmente umido ha avuto dei riflessi negativi in relazione allo sviluppo dell’incontro in questione. Il transalpino, in primis, e poi anche Nardi hanno manifestato all’arbitro questa criticità e di conseguenza dopo quattro game si è deciso di concludere per oggi. Un match nel quale l’avvio non era stato favorevole all’azzurrino, immediatamente sotto di un break per qualche errore di troppo. Nardi, però, ha reagito immediatamente, mettendo in mostra alcuni colpi del suo repertorio e ottenendo il contro-break. Il giocatore di Pesaro si è costruito anche due palle break nel quarto gioco, ma anche grazie a un pizzico di fortuna Moutet si è salvato. Si riprenderà domani, quindi, da questa situazione di punteggio e chiaramente l’ordine di gioco avrà delle modifiche.

Niente da fare, invece, per Flavio Cobolli. L'azzurro è stato sconfitto al primo turno dal serbo Miomir Kecmanovic, numero 5 del tabellone, vittorioso per 6-1 6-2 in un’ora esatta di gioco. Nel primo set Cobolli parte male e finisce per ritrovarsi sotto 0-5, con il balcanico che trova gli strappi ai vantaggi sia nel secondo che nel quarto gioco, ma va sottolineato come l’azzurro trascini ai vantaggi il serbo nel terzo game. Cobolli riesce ad evitare almeno lo 0-6, ma Kecmanovic non concede più nulla per andare a chiudere sul 6-1 dopo 28 minuti. Nella seconda partita l’azzurro cede il servizio in apertura, venendo costretto ancora una volta ad inseguire l’avversario. Cobolli resta in scia fino al 2-3, poi Kecmanovic vince dodici degli ultimi quattordici punti giocati e va a chiude sul 6-2 in 32 minuti di gioco. Le statistiche sottolineano il dominio dello serbo visto in campo, con Kecmanovic che vince 57 punti contro i 29 dell’avversario, strappando il servizio all’azzurro per quattro volte, con un totale di 4/5 nel dato delle palle break, mentre il serbo non concede break point in favore dell’italiano.

