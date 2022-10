ATP, Napoli

Matteo Berrettini risponde presente. Con la testa e con il cuore, il giocatore italiano rimonta Mackenzie McDonald e si impone col punteggio di 3-6 7-6(2) 6-3 in 2 ore e 27 minuti di gioco, conquistando la finale all' risponde presente. Con la testa e con il cuore, il giocatore italiano rimontae si impone col punteggio diin 2 ore e 27 minuti di gioco, conquistando la finale all' ATP 250 di Napoli . La prima della sua carriera su questa superficie, la prima in un torneo italiano. Bravo il numero 16 del mondo a gestire un problema di vesciche al piede sinistro comparso sul finire del primo set e a spegnere le velleità di un avversario pimpante e determinato, ma troppo fragile nei momenti decisivi della partita. Nella dodicesima sfida per il titolo della sua vicenda tennistica, sfiderà uno tra Lorenzo Musetti e il serbo Miomir Kecmanovic.

"Ho pensato più volte al ritiro - dice Berrettini alla fine del match - ma sono stufo di farlo". Sorretto anche dai "tieni duro" che piovono dagli spalti, l'azzurro è bravo a reagire in una partita che anche prima dell'intervento del fisioterapista era stata piuttosto complicata. McDonald parte a marce alte, risponde con profitto al servizio di Matteo e fa muovere l'avversario a piacimento, tanto da ritrovarsi in breve sul 5-0. Berrettini opera un mini parziale dopo il medical timeout, complice anche un rilassamento di McDonald, ma il suo svantaggio è troppo grande e il primo set è a firma statunitense.

Nel secondo la musica cambia. Berrettini ritrova la sua arma più micidiale - il servizio - e mette alle corde l'avversario. McDonald commette qualche errore di troppo, ma Matteo non è certo guarito ed è spesso frettoloso nel voler chiudere lo scambio. Non bastano, dunque, due break in favore dell'italiano, che si fa rimontare in entrambi i casi e deve guadagnarsi il set al tiebreak. Qui, però, non c'è storia. Una palla corta meravigliosa, due ace, un servizio vincente e un drittone dei suoi - uniti a due errori di McDonald - portano il match al terzo. Qui si gioca anche di nervi e quelli di Berrettini funzionano bene. Matteo prova a scardinare la resistenza dell'avversario a suon di drittoni e nel settimo game il castello dello statunitense crolla. Break azzurro, partita che di fatto finisce lì, con Mackenzie che accusa a sua volta dei problemi fisici negli ultimi game. Per Berrettini si tratta della quarta finale stagionale: ne ha vinte due (Stoccarda e Queen's, entrambe sull'erba) e ha perso sulla terra rossa di Gstaad.

