Bruttissima sconfitta pernegli ottavi di finale dell’ATP 250 di Napoli. L’azzurro (n.64 del ranking), to rnato in campo dopo l’interruzione di ieri sul punteggio di 3-0 in favore di Pablo Carreno Busta (testa di serie n.1), non è riuscito a cambiare marcia nella mattinata odierna e ha perso con unin appena 51 minuti complessivi di gioco. L’iberico sfiderà questa sera ai quarti il serbo Miomir Kecmanovic (n.5 del seeding).