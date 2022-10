Lorenzo Musetti conquista il suo secondo titolo nel circuito ATP vincendo il derby azzurro con Matteo Berrettini nella finale dell'Atp 250 di Napoli . Una sfida combattuta nel primo set, durato 83 minuti e risolto soltanto al tiebreak con l'errore decisivo del romano nel settimo punto. Il secondo parziale è a senso unico, concluso 6-2 in favore di Lorenzo che da domani sarà n. 23 al mondo, suo nuovo best ranking. Riviviamo gli highlights del match in 8' dal profilo di Tennis Tv: