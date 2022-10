ATP, Napoli

Tutto facile per l'azzurro n.16 del mondo nei quarti: nell’Arena partenopea il romano ha sconfitto piuttosto nettamente il giapponese Taro Daniel (n.95 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-3. Una vittoria convincente per l’azzurro che ha interpretato alla perfezione il match, alternando lo slice di rovescio/palle corte e alle poderose “catenate” di dritto. Con questo risultato, Matteo approda alle semifinali dove affronterà Mackenzie McDonald: lo statunitense Mackenzie McDonald ha rimontato e battuto il qualificato cinese Zhang Zhizhen per 4-6 6-3 6-2 dopo due ore di gioco. C’è un precedente tra i due tennisti, che risale al 2019: nel torneo di Auckland il romano si impose con un netto 6-3 6-4.