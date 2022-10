Tutto facile per Matteo Berrettini (n.16 del mondo) nei quarti di finale dell’ATP di Napoli. Nell’Arena partenopea il romano ha sconfitto piuttosto nettamente il giapponese Taro Daniel (n.95 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-3. Una vittoria convincente per l’azzurro che ha interpretato alla perfezione il match, alternando lo slice di rovescio/palle corte e alle poderose “catenate” di dritto. Con questo risultato, Matteo approda alle semifinali dove affronterà il vincente della partita tra il cinese Zhizhen Zhang e l’americano Mackenzie McDonald.

La cronaca del match

Nel primo set il nostro portacolori parte forte. Nel primo gioco, in risposta, trova ottima profondità con i colpi da fondo, mettendo in difficoltà l’avversario. Il break arriva puntuale. Gioca bene Matteo, eseguendo anche smorzate di grande mano. Si costruisce due chance del doppio break nel terzo gioco, ma è bravo Daniel a salvarsi con la battuta. Si prosegue on serve fino al settimo gioco quando ancora Berrettini fa male con il suo dritto: secondo break della frazione e sipario sul 6-2.

Nel secondo set il canovaccio del confronto non cambia: Matteo molto convincente anche in risposta e con il dritto in particolare. Arriva il break immediato che consente al classe ’96 di gestire con sufficiente tranquillità i suoi turni al servizio. Nel nono game c’è la chiusura in bellezza: break con colpi pregevoli valsi il 6-3.

Guardando le statistiche, Berrettini ha messo a segno 7 ace, raccogliendo l’89% dei punti con la prima di servizio e il 54% con la seconda. Bene l’azzurro in risposta, come detto, con il 56% dei quindici ottenuti rispetto alla seconda di Daniel. Significativo anche il bilancio del rapporto vincenti/gratuiti pari a 36/8. Un dato notevole.

