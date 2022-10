Lorenzo Musetti irradia la cornice dell’ATP di Napoli raggiungendo la semifinale del torneo, la terza di fila, in maniera autoritaria, spazzando via il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros con un perentorio In una parola: inarrestabile.irradia la cornice dell’ATP di Napoli raggiungendo la semifinale del torneo, la terza di fila, in maniera autoritaria, spazzando via il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros con un perentorio 6-3 6-0 . Pratica archiviata in meno di 80 minuti, ora il numero 24 al mondo attende il vincente tra Pablo Carreno Busta e Miomir Kecmanovic.

Ad

Un inizio scoppiettante per Lorenzo, che entra con l’acceleratore premuto nella partita: sono suoi otto dei primi nove punti, con conseguente break. Galan non vuole fare da vittima sacrificale, salendo sullo 0-40 per riportarsi subito sotto. Il ragazzo di Carrara ne ha però di più, quattro palle del 2-1 annullate e da lì la strada verso il primo set è segnata. Unico neo, le cinque palle set per chiudere i conti, ma alla fine Musetti ci riesce con un servizio esterno seguito da un dritto con i piedi dentro il campo.

ATP, Napoli Berrettini, tutto facile con Daniel: l'azzurro vola in semifinale 3 ORE FA

Galan non pare avere armi per poter contrastare un Lorenzo in stato di grazia, e va immediatamente in difficoltà. Tra passanti geniali e conduzioni dello scambio da applausi, l’azzurro vola sul 3-0 pesante, con il secondo break arrivato dopo un gioco lunghissimo. Dopo una lotta del genere è fisiologico un calo, Galan ha tre chance per rimettersi in gioco ma Musetti non ne vuole sapere e rimette le cose a posto; da lì il colombiano sparisce dal campo, stendendo un tappeto rosso per l’azzurro che si prende una convincente vittoria.

Continuano i miglioramenti di Musetti, soprattutto di Musetti: solo 5 punti concessi con la prima di servizio (28/33, 37/50 totale) e 7 palle break salvate. Ma soprattutto, da sottolineare il saldo tra vincenti e non forzati, un netto 25-8 in suo favore.

“Sicuramente oggi ho giocato meglio rispetto a ieri – debutta Musetti ai microfoni di Supertennis – sono riuscito ad esprimere il mio tennis sin dall’inizio senza concedere spazi di manovra. Ho servito molto bene quest’oggi, sono stato bravo ad aggiudicarmi il break anche in apertura di secondo set, dandomi fiducia per continuare a spingere fino alla fine“.

"Dai Nole, ci vuole cazzimma napoletana e serba": Berrettini-show

ATP, Napoli Berrettini: "Festeggerò con una pizza, niente bagno al mare come Fognini" UN GIORNO FA