Matteo Berrettini aveva voglia di rifarsi dopo Napoli, il romano ha affrontato nuovamente lo spagnolo Roberto Carballes Baena e Ci voleva.aveva voglia di rifarsi dopo la battuta d’arresto molto amara del torneo di Firenze . Di scena a, il romano ha affrontato nuovamente lo spagnolo si è imposto per 6-4 6-2 . Una partita di tutt’altro tenore rispetto a quella dell’evento toscano. Berrettini, infatti, ha avuto un rendimento nettamente migliore al servizio e questo gli ha permesso di essere anche più lucido in risposta. Per questo, l’incontro ha avuto poco da dire anche perché Carballes Baena è stato molto meno efficiente da fondo di quanto lo fosse stato precedentemente.

Volevo rifarmi dopo la sconfitta di Firenze, avevo sprecato tante possibilità in quel caso. Non ho cambiato molto rispetto a quel match. Essenzialmente, ho scelto di giocare con meno frequenza il rovescio slice che su questi campi rischia di essere controproducente. Giocare qui a Napoli è speciale, il tifo è particolarmente caldo e sono felice. Festeggio come Fognini con un bagno in mare? No, mi faccio una pizza stasera“, le parole di Matteo a Supertennis.

Qualificazione ai quarti di finale e prossima sfida contro il giapponese Taro Daniel (n.95 del ranking), vittorioso per 6-4 7-6 (2) contro l’argentino Pedro Cachin (n.57 ATP).

