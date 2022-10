Secondo titolo in carriera per Lorenzo Musetti: il toscano si impone ATP di Napoli. Esulta in casa dunque il fenomeno di Carrara che può gioire al termine di una competizione : il toscano si impone nel derby in finale con Matteo Berrettini , in due set, nell’Esulta in casa dunque il fenomeno di Carrara che può gioire al termine di una competizione dominata in lungo e in largo , con colpi di gran classe.

Le sue parole a fine partita:

È una sensazione bellissima. Dispiace sempre un po’ vincere contro un italiano, contro un amico. In questi casi però bisogna essere egoisti e pensare alla propria carriera. Nel secondo set hanno prevalso i problemi fisici di Berrettini al piede, infatti a fine partita gli ho anche parlato. Da non doverci essere neanche a Napoli a vincere è stato veramente bello. L’obiettivo è di continuare questa striscia positiva con questa continuità in campo e questa solidità che mi sta aiutando a vincere partite come questa.

Ripercorrendo il match: “È stata dura il primo set, molto lungo e senza break. Anche se non è al 100% dal punto di vista fisico, Matteo è capace di lottare fino alla fine. È stato complicato come compito da risolvere per me, entrambi eravamo molto nervosi ed emozionati, c’era tanta tensione. Ho giocato meglio nei momenti importanti, è molto bello qui con la mia famiglia ed il pubblico”.

Come celebrerà la vittoria? “Se non avessi dovuto giocare a Basilea la settimana prossima mi sarei tuffato in mare, festeggerò con una grande pizza Margherita napoletana”.

Una dedica: “La vittoria la dedico a Simone Tartarini in particolar modo, a vent’anni vincere il secondo titolo insieme contro tutte le disavventure che ci sono capitate è una soddisfazione magnifica”.

