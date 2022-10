Fabio Fognini torna alla vittoria e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo ATP di Napoli. Il tennista di Arma di Taggia ha sconfitto il francese Hugo Grenier, numero 116 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e quarantatré minuti di gioco. Una buona prestazione quella del ligure, che ha vinto 97 punti contro i 93 del francese, riuscendo anche a superare il 54% di prime in campo, colpo con il quale ha vinto il 66% dei punti.

Buona partenza nel match per Fognini, che strappa a zero il servizio al francese nel terzo game. Grenier, però, riesce ad ottenere il controbreak nel sesto gioco e pareggia i conti (3-3). Nel game successivo il ligure torna avanti di un break, togliendo ancora la battuta all’avversario. Questa volta il tennista di Arma di Taggia non concede altre occasioni all’avversario e chiude la prima frazione sul 6-4.

Ad

Il secondo set è disastroso per Fognini, che gioca male e commette moltissimi errori. Il break di Grenier arriva subito ed il francese scappa sul 3-0 e ha anche una palla per salire 4-0. Nel quinto gioco Fognini ha tre occasioni di controbreak, ma non riesce a sfruttarle e nel game successivo perde nuovamente il servizio (1-5). Il ligure dimezza lo svantaggio fino al 5-3, ma nel nono gioco il transalpino chiude 6-3.

Laver Cup Che cos’è la Laver Cup? Format, albo d’oro e il legame con Federer 16/09/2022 ALLE 13:04

Ad inizio terzo set si sprecano le palla break in favore di Grenier. Nei primi tre game al servizio, Fognini ne deve annullare addirittura cinque e riesce a salvarsi. Nel sesto gioco è il ligure a togliere la battuta al francese, allungando fino al 5-2. E’ il break decisivo per l’azzurro, che tiene la propria battuta e chiude il set per 6-3.

Fognini si qualifica così agli ottavi di finale, che si giocheranno più tardi. Il ligure affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, testa di serie numero uno del torneo. Sarà il decimo precedente tra i due giocatori, con lo spagnolo che ha vinto per sette volte finora.

Panatta: "Finals a Malaga? Fognini e Bolelli saranno decisivi"

US Open Fognini, l'incantesimo dura un set: Nadal passa in 4 02/09/2022 ALLE 01:31