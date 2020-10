Si è conclusa la seconda giornata di primi turni nel torneo ATP 250 di Nur-Sultan (ex Astana), in Kazakistan, una delle ultime tappe del circuito maschile in questo particolare 2020. Cinque gli incontri disputati oggi, con il tabellone quasi completamente allineato agli ottavi di finale.

Sul cemento kazako l’altoatesino Andreas Seppi si è qualificato per il secondo turno dopo aver superato in tre set il russo Aslan Karatsev, numero 113 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il veterano azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo due ore di gioco.

Un primo set di grande equilibrio e deciso da un unico break ottenuto nell’ottavo game. Seppi riesce a strappare il servizio al russo, portandosi sul 5-3 e poi tenendo a zero la battuta per vincere il set per 6-3. La seconda frazione, invece, è un monologo di Karatsev, che si porta sul 3-0 e poi strappa ancora il servizio all’altoatesino nel sesto gioco (5-1), conquistando il set per 6-1.

Seppi annulla subito una palla break in apertura di terzo set e nel game successivo è lui a togliere il servizio all’avversario, salendo fino al 3-0. Karatsev accorcia sul 3-2, ma nel sesto gioco l’altoatesino trova un altro break, chiudendo alla fine il set sul 6-3 dopo aver annullato una palla del controbreak al russo e qualificandosi per il turno successivo. Nel prossimo turno il numero 103 del mondo affronterà il vincente del match tra l’americano Mackenzie McDonald ed il kazako Alexander Bublik.

Facile 6-2 6-0 per il finlandese Emil Ruusuvuori, che si libera in un’ora e un minuto del kazako, numero 438 del mondo ed entrato con una wild card, Timofey Skatov. Sfiderà l’australiano Jordan Thompson. Da qualificato a qualificato, sfida lottata è quella tra il giapponese Yuichi Sugita e il bosniaco Damir Dzumhur, entrambi provenienti dal tabellone cadetto. Sugita domina il primo set 6-1, perde il secondo per 5-7, ma nel terzo riesce a chiudere per 6-4 e a guadagnare un appuntamento con il francese Adrian Mannarino.

Va avanti anche il bielorusso Egor Gerasimov, bravo a sconfiggere un giocatore non semplice come il sudafricano Lloyd Harris per 6-3 3-6 7-6(3), senza comunque dover arrivare ad annullare match point. Per lui ora c’è la sfida con il ceco Jiri Vesely, giustiziere a sorpresa (ma non troppo, viste le sue ottime capacità sul veloce) dell’americano Tennys Sandgren per 6-4 7-6(9) con tanto di set point annullato nel tie-break decisivo.

