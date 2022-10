Luca Nardi, 19 anni, Astana contro Alexander Shevchenko, diventando il terzo 2003 a riuscirci dopo Carlos Alcaraz e Holger Rune. Il tabellone ora gli presenta una sfida durissima, forse proibitiva, contro Stefanos Tsitsipas già nella giornata di domani, mercoledì 5 ottobre. Un incontro di questa caratura è già un grande premio per il giovane talento azzurro che di certo però non si limiterà a fare la comparsa. Nardi ha mostrato di avere armi che possono mettere in difficoltà qualsiasi avversario e potrà giocare senza alcuna pressione verso il risultato, cosa che invece ha spesso bloccato il greco in match anche importanti. , 19 anni, è riuscito a vincere il suo primo match di livello ATP al primo turno del torneo dicontro Alexander Shevchenko, diventando il terzo 2003 a riuscirci dopo Carlos Alcaraz e Holger Rune. Il tabellone ora gli presenta una sfida durissima, forse proibitiva, controgià nella giornata di domani,. Un incontro di questa caratura è già un grande premio per il giovane talento azzurro che di certo però non si limiterà a fare la comparsa. Nardi ha mostrato di avere armi che possono mettere in difficoltà qualsiasi avversario e potrà giocare senza alcuna pressione verso il risultato, cosa che invece ha spesso bloccato il greco in match anche importanti.

Quando e dove vedere Nardi-Tsitsipas

Il match tra Luca Nardi e Stefanos Tsitsipas verrà disputato sul Campo Centrale e sarà l’incontro che chiuderà il giorno 5. La sessione serale comincerà alle 14.00, ora italiana (le 18.00 di Astana), con il match tra Garin e Djokovic, al termine del quale scenderanno in campo l’italiano ed il greco. La partita sarà trasmessa in diretta su SuperTennis, canale 58 del Digitale Terrestre, e sarà disponibile in streaming sul sito Supertennis.tv e su Supertennix.

