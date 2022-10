Un rullo compressore. Novak Djokovic (n.7 del mondo) sembra programmato per una sola cosa: la vittoria. Da quando è tornato a pieno regime nel circuito ATP, Nole domina la scena e la sfida ad Astana (Kazakistan) contro l’olandese Botic van de Zandschulp (n.34 del ranking) non ha fatto eccezione. L’asso nativo di Belgrado si è imposto per 6-3 6-1 e ancora una volta ha impressionato per qualità e consistenza.

La sensazione è che, in questo momento, Djokovic sia su un altro pianeta rispetto alla concorrenza e pensare a una sua sconfitta è quantomeno ardito se il livello dovesse mantenersi tale. Nei quarti di finale del torneo kazako ci proverà il russo Karen Khachanov ad arrestare questa furia, ma i dubbi non mancano.

Nel primo set l’equilibrio viene rotto dal balcanico nel sesto game quando, concedendo appena un quindici, trova le sue soluzioni: colpi profondi, vicinissimi alla riga, e per van de Zandschulp è notte fonda. Lodevole la reazione dell’olandese che una chance per l’immediato contro-break ce l’ha, ma viene annullata da Djokovic. E’ l’ultima emozione prima del 6-3.

Nel secondo set sono un paio di urli ad attivare la macchina serba e due break arrivano in maniera chirurgica nel terzo e quinto gioco. Qualche incertezza nel sesto, ma la palla del parziale contro-break viene cancellata. Nel settimo game show assoluto, tra giocate a rete di alta scuola e accelerazioni devastanti. Un Djokovic di lusso manda i titoli di coda sul 6-1.

