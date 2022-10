Sorpresa ad Astana! Il n° 1 del mondo,viene eliminato dal lucky loser belga(che aveva perso all'ultimo turno delle qualificazioni contro il nostro Luca Nardi, oggi vincente ) con il punteggio di 7-5 6-3. Per il murciano si trattava della prima apparizione nel circuito maggiore dopo il trionfo agli US Open (nell'ultimo mese era sceso in campo con la Spagna in Coppa Davis). Non cambierà comunque nulla nel ranking dove Carlitos è abbondantemente primo, a distanza di sicurezza da Rafa Nadal e Casper Ruud. Il 31enne di Liegi, invece, si conferma un tabù per i n° 1 spagnoli: aveva già battuto lo stesso Nadal nel 2017 alle Atp Finals e nel 2020 in Atp Cup.