E' nata una nuova stella sul cemento blu di Astana. Nel torneo della capitale kazaka, il classe 2003 di Pesaro Luca Nardi centra la prima vittoria Atp in carriera battendo il russo Alexander Shevchenko 7-6(4) 6-2. Agli ottavi il 19enne sfiderà il n° 6 del mondo, Stefanos Tsitsipas.

In una settimana orfana di Jannik Sinner ( alle prese con l'infortunio alla caviglia sofferto nella semifinale di Sofia ), di Matteo Berrettini e degli altri volti noti del tennis italiano, Luca Nardi si prende la scena dopo essersi qualificato al tabellone principale di Astana con una rimonta da incorniciare contro Goffin, con tanto di due matchpoint annullati. Si tratta delladopo tre sconfitte: ad Anversa 2020 contro Giron, al Masters 1000 di Roma contro Norrie e con Pablo Carreno Busta ad Amburgo quest'anno. Contro Shevchenko il primo set è estremamente equilibrato: Nardi annulla 6 palle break nei primi due turni al servizio e trascina la contesa al tiebreak che chiude con il punteggio di 7-4 con due punti da applausi, una risposta di rovescio che pizzica la linea del corridoio e un recupero stretto che mostra alla perfezione la sensibilità della mano del ragazzo allenato da Francesco Sani. Nel secondo parziale la qualità del 19enne marchigiano prende il sopravvento e arrivano tre break sull'onda dell'entusiasmo: 7-6 6-2 in un'ora e mezza. Per Nardi, attuale n° 152 del mondo,, in programma a novembre a Milano (nella Race degli Under 21 si trova ora al decimo posto).