A Parigi-Bercy, per quanto riguarda il torneo ATP Masters 1000 di tennis 2020, oggi, sabato 7 novembre, si è giocata la seconda semifinale del tabellone principale di singolare maschile. La testa di serie numero 1, lo spagnolo Rafael Nadal, è stato sconfitto dal teutonico Alexander Zverev, numero 4 del seeding, che si è imposto con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 41 minuti di gioco.

Nel primo set Nadal perde il servizio nel terzo game addirittura a zero ed il teutonico è solidissimo in battuta: appena sette punti persi in cinque turni, con il tedesco che non concede alcuna possibilità di controbreak all’iberico. Nel decimo game, alla terza occasione, Zverev chiude per il 6-4 dopo 38 minuti di gioco.