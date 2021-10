Missione compiuta per Lorenzo Musetti, impegnato nel primo turno delle qualificazioni del Lucas Pouille (n.153 ATP) con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 in 2 ore e 3 minuti di partita. Un match in cui Lorenzo è riuscito ad accendersi dal secondo parziale in avanti, trovando poi piena sublimazione nel terzo. Un successo importante per il morale. Nell’atto conclusivo delle ‘quali’, quindi, l’azzurro affronterà il francese Hugo Gaston (n.107 del mondo) che ha sconfitto per 7-6 (13) 2-6 7-6 (1) il sudafricano Kevin Anderson (n.61 ATP). del Masters1000 di Parigi-Bercy (Francia). Il carrarino (n.67 del mondo) ha sconfitto in rimonta il francese(n.153 ATP) con il punteggio di. Un match in cui Lorenzo è riuscito ad accendersi dal secondo parziale in avanti, trovando poi piena sublimazione nel terzo. Un successo importante per il morale. Nell’atto conclusivo delle ‘quali’, quindi, l’azzurro affronterà il francese(n.107 del mondo) che ha sconfitto per 7-6 (13) 2-6 7-6 (1) il sudafricano Kevin Anderson (n.61 ATP).

La cronaca

Nel primo set entrambi giocatori fanno fatica al servizio, concedendo un break per parte nei primi due game. Successivamente Musetti pecca ancora con questo fondamentale, consentendo al transalpino di prendere il largo nella frazione dal quinto gioco. Non trova efficacia nei suoi turni in battuta il toscano e specialmente con il dritto fa fatica. La frazione termina sullo score di 6-4. Nel secondo set si gioca punto a punto e Musetti alza i giri del proprio motore, avendo sempre però delle difficoltà al servizio. Lorenzo va avanti 3-1 ma subisce il contro-break nel settimo a zero. L’altalena d’emozioni prosegue e sorride al tennista del Bel Paese che grazie ad alcune risposte di pregevole fattura fa calare il sipario sul 6-4. Nel terzo set il nostro portacolori si porta a condurre 2-0, ma ancora una volta il servizio lo tradisce. La reazione del carrarino però è di qualità perché da quel momento la gestione è perfetta e segue una serie di 5 giochi a 0. Cala il sipario sul 6-1.

Musetti, alla fine della fiera, ha totalizzato 2 ace, raccogliendo il 65% dei punti con la prima di servizio e il 54% con la seconda. In risposta, buona efficienza con il 41% rispetto alla seconda dell’avversario.

