Le cose si rivelano subito difficili per l’italiano, che è molto più spesso in difficoltà sul proprio servizio rispetto al suo avversario. De Minaur trova il break già nel terzo gioco, mostrandosi propositivo e in grado di togliere armi a Sonego. L’andamento del set rispecchia la situazione: è vero che il numero 3 d’Italia riesce ad arrivare sul 30 pari sul 4-3 in favore dell’australiano, ma è ugualmente vero che non riesce mai realmente a scalfirne la fiducia. Arriva difatti un altro servizio perso, che a Sonego stavolta costa il parziale: 6-3.

Le cose non vanno molto meglio nel secondo set, con l’azzurro che soffre spesso in confronto alla relativa facilità con cui de Minaur riesce a tenere i turni di battuta. Il sesto game rischia di essere decisivo, e Sonego deve far ricorso al proprio miglior tennis per annullare due chance di 4-2 al suo avversario, ma ancora non riesce a essere incisivo in risposta (basti citare le differenze al servizio: 40/50, 80% di punti vinti alla battuta per de Minaur, 42/74, 57%, per Sonego, numeri che mostrano anche chi dei due abbia avuto meno problemi). L’ultimo game è quello decisivo, comincia con una discesa a rete non fortunata per l’azzurro e scivola via sul solco dell’aggressività da fondo dell’australiano, che strappa la battuta a zero e si porta a casa l’intera posta.