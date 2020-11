Rafael Nadal ha conquistato la sua vittoria numero 1000 da professionista nella serata di ieri, sconfiggendo il connazionale Feliciano Lopez al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il fuoriclasse spagnolo ha scritto un pezzetto di storia, perché prima di lui soltanto altri tre tennisti erano riusciti a raggiungere questo traguardo di assoluto prestigio. Il mancino di Manacor, reduce dal 13mo sigillo al Roland Garros e attuale numero 2 del ranking ATP, spera di imporsi sul cemento indoor della capitale francese , dove non ha mai conquistato il trofeo.

Il 34enne ha poi concluso: “Su questa superficie posso giocare bene. Ho giocato ad alto livello l’anno scorso in Coppa Davis, ma ho bisogno di più tempo per adattarmi e di solito sono stanco in questa fase di stagione“.