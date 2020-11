A Parigi-Bercy , per quanto riguarda il torneo ATP Masters 1000 di tennis 2020 , martedì 3 novembre è scattato il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile . La testa di serie numero 7, Matteo Berrettini , è stata sconfitta dal qualificato statunitense Marcos Giron , che si è imposto con il punteggio di 7-6 (3) 6-7 (0) 7-5 in 2 ore e 52 minuti di gioco.

Nel primo set l’equilibrio dura a lungo, infatti dopo la palla break cancellata dallo statunitense non se ne registrano altre per tutta la frazione, che vive il suo epilogo nel tie-break, che vede il primo strappo a opera di Berrettini, il quale si porta sul 3-1, ma Giron reagisce e inanella sei punti consecutivi per il 7-3 dopo 55 minuti di gioco .

Nella partita decisiva l’azzurro manca tre palle break non consecutive in apertura, e altrettante, sempre non consecutive, nel settimo gioco, e così Berrettini alla fine paga l’unica palla break concessa, con lo statunitense che nel dodicesimo game trova il break che vale il 7-5 in 57 minuti.