Quindicesimo quarto di finale consecutivo per Rafa Nadal in un Masters 1000. Lo spagnolo continua a fare strada nell’ ATP Parigi-Bercy 2020 , penultimo torneo prima delle ATP Finals , superando l’australiano Jordan Thompson per 6-1 7-6 (2) in un match condotto ottimamente dall’alto della sua esperienza. Nel terzultimo atto del torneo sarà una sfida tutta iberica contro Pablo Carreno Busta , che ha superato Norbert Gombos in due set.

Rafa mostra subito i muscoli: lo spagnolo non ci mette molto a capire come far male a Thompson. Per l’esattezza, al re del Roland Garros bastano solo tre game di studio per avere alla sua mercé l’australiano, costretto a correre come un maratoneta per star dietro agli scambi sempre controllati dal maiorchino. Non è che non voglia ribellarsi, è che non ci riesce: arriva ai vantaggi nel settimo gioco, trainato dagli errori al servizio di Nadal, che torna concentrato e porta a casa il set sul 6-1, con un parziale in quattro giochi di 21 punti a 6.