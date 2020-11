Un Daniil Medvedev in versione estate 2019 conquista il Masters di Parigi Bercy, ultimo 1000 della stagione e terzo in carriera per il russo che non trionfava da Shanghai 2019, sempre contro Zverev in finale.

ATP, Parigi Masters Impresa Zverev! Battuto Nadal in semifinale a Parigi IERI A 17:22

Nel primo set regna l'equilibrio ma nel 12esimo game Zverev ha improvvisamente tre palle-break: Medvedev annulla le prime due, ma nella terza va fuori giri con il diritto e consegna il primo parziale all'avversario con il punteggio di 7-5. Nel secondo set il livello si alza, così come la qualità di gioco. Sascha è costretto a salvare ben quattro palle-break in un infinito terzo game, ma deve arrendersi nel nono gioco, quando cede la battuta per la prima volta nel match. Medvedev non trema e chiude 6-4 riaprendo l'incontro.

Zverev, come spesso gli capita, subisce il contraccolpo psicologico e perde il servizio anche nei primi due turni del terzo set, accusando anche un netto calo fisico. Il russo non sbaglia più e archivia la pratica 6-1, salendo per la prima volta sul trono di Bercy. Per Medvedev si tratta del primo successo della stagione (otto totali) dopo un 2020 fin qui non esaltante. Il tedesco si ferma a 12 vittorie consecutive. I due saranno protagonisti da domenica 15 novembre delle ATP Finals di Londra.

I campioni russi a Parigi-Bercy

2020 - Daniil Medvedev (d. Zverev)

2018 - Karen Khachanov (d. Djokovic)

2006 - Nikolay Davydenko (d. Hrbaty)

2004 - Marat Safin (d. Stepanek)

2002 - Marat Safin (d. Hewitt)

2000 - Marat Safin (d. Philippoussis)

I titoli vinti da Medvedev

Sydney 2018

Winston-Salem 2018

Tokyo 2018

Sofia 2019

Cincinnati 2019

San Pietroburgo 2019

Shanghai 2019

Parigi-Bercy 2020

Medvedev è un treno in corsa a NY: i suoi highlights contro Rublev

Tennis L'ex fidanzata di Zverev: "Voleva soffocarmi" 06/11/2020 A 15:03