Per la seconda volta questa settimana, Rafa Nadal recupera un set di svantaggio contro uno spagnolo - l'altro è stato Feliciano Lopez per il successo ATP numero 1000 - e batte Pablo Carreño 4-6 7-5 6-1 per raggiungere la semifinale di Parigi-Bercy. Rafa ha raggiunto la finale solo una volta, 13 anni fa, e non ha mai vinto sul cemento indoor della capitale francese. Questo risultato emette un verdetto: Carreño è fuori da Londra mentre Diego Schwartzman si qualifica per la prima volta in carriera alle ATP Finals.