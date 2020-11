Maiorca, 29 aprile 2002: con un doppio 6-4, un quindicenne spagnolo di belle speranze supera il paraguaiano Ramon Delgado (allora n.81 del mondo) e conquista il suo primo successo a livello ATP. Il suo nome è Rafael Nadal Parera, per tutti Rafa, e quel giorno inizia la sua epopea. Diciotto anni, sei mesi e sei giorni dopo, al ragazzo sono esplosi i muscoli e diradati i capelli ma la voglia di sfiancare avversari con il suo tennis bestiale è lo stesso di allora.

Nadal esulta alla sua maniera Credit Foto Getty Images

Mille vittorie sono un numero folle solo a pensarci. Ci sono riusciti in quattro: oltre al maiorchino, Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1242) e Ivan Lendl (1068). In pochi si uniranno a questo club. Novak Djokovic (932), poi chissà. Servono precocità, una costanza di rendimento eccezionale, una cura del proprio corpo maniacale. E, naturalmente, il sapersi reiventare mentre il tempo scorre, per respingere ordalie di giovani affamati. Tutto ciò che ha fatto e continua a fare Nadal, a partire dal suo regno incontrastato a Parigi. Il tredicesimo sigillo al Roland Garros è ancora nelle nostre menti, il cammino con cui l'ha ottenuto ci dice che la sua dinastia è lungi dall'essere finita, se lui vorrà esserci. A gennaio, a Melbourne, Rafa lavorerà per aggiornare un primato che ha eguagliato a Bois de Boulogne e che sembrava per anni irraggiungibile: i 20 slam di Federer.

E perchè no? Nadal ha compiuto 34 anni a giugno, ma sembra affamato come fosse nel fiore degli anni. "Non mi fermo di certo qui. Il mio vero obiettivo non sono solo i record, bensì continuare a godermi la vita quotidiana", ha detto dopo il successo da millenario su Feliciano Lopez. Eppure qualche altro numero va sottolineato. A Parigi-Bercy, lo spagnolo va a caccia del titolo ATP numero 87 (è quarto anche in questa graduatoria, sempre dietro ai tre di cui sopra). Tra l'altro sarebbe una prima volta per lui al torneo francese (finale all'esordio nel 2007). Un successo che lascerebbe solo il tabu Miami nella collezione di Rafa di Masters 1000. E a proposito di Djokovic e di Masters 1000: con una vittoria, Nadal raggiungerebbe Nole a quota 36 in testa alla speciale classifica in questa categoria di tornei.

Novak Djokovic e Rafael Nadal (Roland-Garros 2020) Credit Foto Getty Images

Ma non è tutto. Dopo Parigi, il maiorchino volerà alle ATP Finals, altro torneo che incredibilmente non ha mai vinto (due finali) e che punta ad aggiungere in una bacheca straripante. Nadal chiuderà naturalmente in top 5 la sua annata e se Federer dovesse scivolarci fuori (Rafa, Djokovic e Thiem gli sono davanti, Medvedev, Tsitsipas e Zverev in agguato), il mancino più famoso del tennis raggiungerebbe lo svizzero per stagioni concluse tra i primi cinque del ranking: 15. Primati magari meno luminosi, ma che testimoniano una volta di più l'età dell'oro apparentemente senza fine del nativo di Manacor.

