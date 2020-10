Rafael Nadal giocherà questo fine settimana il campionato di golf delle Baleari per professionisti, come riporta il Diario de Mallorca, mentre si prepara per il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tutto quando la maggior parte dei suoi rivali, tra cui Novak Djokovic e Dominic Thiem, si incontreranno a Vienna per l'inizio dell'ATP 500 austriaco.

Non è la prima volta che il mancino di Manacor si diletta con il golf, sport in cui ha già ottenuto discreti risultati. L'evento si terrà dal 24 al 26 ottobre (sono previsti 60 giocatori di cui 23 professionisti e 37 dilettanti) e varrà per il World Amateur Golf Ranking. Vale la pena chiarire che il 13 volte campione del Roland Garros ha un handicap di -0.3.

Poi Rafa riprenderà in mano la racchetta per tentare di vincere per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Bercy, sulla strada che porta alle ATP Finals.

