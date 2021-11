Novak Djokovic si è presentato ai microfoni della conferenza stampa dopo la Finale vinta del Masters1000 di Parigi-Bercy con grande soddisfazione. Daniil Medvedev è stata significativa per quello che era accaduto nell’atto conclusivo degli US Open e perché Nole ha toccato quota 37 vittorie nei tornei di questo genere. La vittoria in rimonta controè stata significativa per quello che era accaduto nell’atto conclusivo degli US Open e perché Nole ha toccato quota 37 vittorie nei tornei di questo genere.

Una partita difficile nella quale il serbo è stato bravissimo a trovare una soluzione al gioco iper difensivo del russo, creando non pochi problemi al suo avversario con un gioco molto più offensivo:

Nel primo set avevo commesso troppi errori, ma sono riuscito a rimanere clamo. Giocare contro Medvedev è difficile perché ti fa giocare sempre un colpo in più. Aver vinto è importante per il morale e per quello che affronterà nelle ATP Finals e in Coppa Davis.

Non ho sentito la pressione per aver perso il primo parziale. Ho ottenuto più punti ‘gratis’ dal secondo set con il servizio e poi ho optato per più discese a rete. Faceva parte della mia strategia: ho vinto 27 dei 36 punti giocati a rete. Ho cercato di mescolare le carte e sono riuscito a mettere in difficoltà Medvedev. Per me quindi gli US Open sono un capitolo chiuso e i miei programmi sono quelli di fare il massimo nei 1000 e nei Major“, ha precisato il campione nativo di Belgrado.

Guardando al futuro, il russo è a detta di Nole il migliore della nuova generazione: “Si muove splendidamente sul campo e ho pochi punti deboli. Penso che possa diventare n.1 del mondo ed è il leader della Next Gen“.

Djokovic: "Numero 1? Incredibile aver superato il mio idolo Sampras"

