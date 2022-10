Dopo l'uscita di scena, improvvisa, di Sinner , ancheviene eliminato al primo turno del torneo di Paris-Bercy. Il numero 51 del mondo viene sconfitto con un doppio 6-4 dache, con la variazioni di ritmo, ha mandato in seria difficoltà il torinese. Sonego, che era stato ottimo negli ace (8 messi a segno), ha raccolto solo il 24% dei punti rispetto alla seconda di Tiafoe che è stato più incisivo nel rapporto vincenti/errori non forzati. Non un buon finale di stagione per il torinese che ha rimedato l'eliminazione al primo match disputato per il quarto torneo consecutivo.