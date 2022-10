testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, che rimonta e batte in tre set il neerlandese Tallon Griekspoor per 3-6 6-4 7-6 (3) in due ore e quattro minuti di gioco. L’ultimo turno delle qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 di tennis , sul cemento indoor transalpino sorride a Lorenzo Sonego,, che rimonta e batte in tre set ilperindi gioco.

Nel primo set Sonego cede il servizio in apertura e poi nel quarto game manca l’occasione per ottenere il controbreak. Griekspoor si salva e non concede altre opportunità di rientro all’azzurro, anzi nel nono gioco trova il secondo strappo, che gli consegna la frazione sul 6-3 dopo 35 minuti.

Nella seconda partita Sonego parte a tutta e vola sul 4-0 con due break a trenta nel primo e nel terzo gioco, senza perdere neppure un quindici al servizio. Griekspoor reagisce e risale fino al 3-4, ma il torinese a quel punto tiene agevolmente gli ultimi due turni al servizio per il 6-4 in 36 minuti.

Nel parziale decisivo i servizio sono dominanti per i primi sette game, poi l’azzurro cede la battuta nell’ottavo gioco e Griekspoor va a servire per il match. Il torinese trova il controbreak immediato e così si va al tie break: Sonego scappa sul 3-1, ma il neerlandese impatta. A quel punto però Sonego infila quattro punti e vince per 7-3 in 53 minuti.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con Sonego che vince 89 punti contro gli 84 dell’avversario, strappando il servizio al neerlandese per tre volte, con un totale di 3/5 nel dato delle palle break, mentre il piemontese concede sei break point in favore di Griekspoor, che ne sfrutta quattro.

L'ultimo turno, però, vede l’azzurro Fabio Fognini (numero 8) cedere in tre set al padrone di casa francese Arthur Fils (wild card), vittorioso per 6-3 3-6 6-4 in un’ora e 52 minuti di gioco.

Nel primo set il quarto gioco è favorevole al transalpino, che alla seconda occasione strappa la battuta all’azzurro. Fognini reagisce e sfiora più volte il controbreak, ma sciupa ben cinque occasioni tra settimo (tre non consecutive) e nono gioco (due consecutive). Il francese si salva ed alla prima opportunità chiude sul 6-3 dopo 37 minuti.

Nella seconda partita Fognini sfrutta l’unica palla break di tutto il set nel quarto gioco, quando il transalpino si fa rimontare dal 30-0, subendo quattro punti consecutivi. L’azzurro consolida il vantaggio e non concede occasioni di rientro all’avversario fino al 6-3 in 30 minuti.

Nel parziale decisivo Fognini strappa il servizio all’avversario in apertura, ma concede l’immediato controbreak. L’azzurro cede la battuta nell’ottavo gioco e Fils va a servire per il match, ma il ligure trova il controbreak a zero. Fognini serve per restare nell’incontro, ma perde di nuovo la battuta e Fils vince per 6-4 in 45 minuti.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con Fils che vince 85 punti contro i 79 dell’avversario, strappando il servizio all’azzurro per quattro volte, con un totale di 4/6 nel dato delle palle break, mentre il francese concede otto break point in favore dell’italiano, che ne sfrutta tre.

