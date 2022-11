Basilashvili e Casper Ruud, Lorenzo Musetti si gioca l'accesso in semifinale di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro l'ex n°1 del mondo e 21 volte campione slam Novak Djokovic. Per Lorenzo si tratta del primo quarto di finale in carriera a livello 1000. Due precedenti tra i due, nello storico ottavo di finale a Roland Garros 2021, dove Musetti andò avanti due set a zero salvo poi arrendersi alla rimonta del serbo; e quest'anno a Dubai dove Musetti si è arreso 6-3 6-3. Dopo aver battuto Cilic si gioca l'accesso in semifinale di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro l'ex n°1 del mondo e 21 volte campione slam Novak Djokovic. Per Lorenzo si tratta del primo quarto di finale in carriera a livello 1000. Due precedenti tra i due, nello storico ottavo di finale a Roland Garros 2021, dove Musetti andò avanti due set a zero salvo poi arrendersi alla rimonta del serbo; e quest'anno a Dubai dove Musetti si è arreso 6-3 6-3.

Musetti-Djokovic, quando si gioca

Musetti-Djokovic, partita di quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, è in programma venerdì 4 novembre 2022 come terzo match di giornata, non prima delle 19:30.

Musetti-Djokovic, dove vederla

Tutte le partite del Masters 1000 di Parigi-Bercy saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW e SkyGO. Il canale di riferimento è Sky Sport Uno, ma anche Sky Sport Tennis.

