L'ltimo Masters 1000 dell’anno, che come da tradizione è quello di Parigi-Bercy, ha il suo fulcro nel Palais Omnisports della capitale francese (attualmente noto come Accor Arena). Tornano in scena praticamente tutti i big, ed è il primo 1000 a disputarsi con Roger Federer nello status di ritirato. Per gli italiani il sorteggio sorride all’inizio, ma non lo fa nel prosieguo. Partiamo dalla parte alta: Matteo Berrettini esordirà con un qualificato, ma dovrà sfidare subito uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov, in semifinale questa settimana a Vienna, e l’olandese Botic van de Zandschulp. Agli ottavi, peraltro, potrebbe trovarsi davanti Carlos Alcaraz ; l’ultima volta i due si sono affrontati sul rosso di Rio de Janeiro in una partita molto strana, vinta dall’iberico con un aiuto da un’interruzione per pioggia.

Jannik Sinner esordisce anch’egli con un qualificato, in una corsa alle ATP Finals che appare ormai improbabile per accesso diretto (senza cioè essere prima o seconda riserva). Il secondo turno dovrebbe riservargli il russo Karen Khachanov, che soffriva l’altoatesino già quando muoveva i primi passi sul circuito maggiore, giacché l’argentino Sebastian Baez sul veloce è di scarsa affidabilità. Il problema è nell’ottavo, e risiede in un nome: Novak Djokovic. Ci sarà la rivincita dei quarti di Wimbledon? In zona di tabellone non distante si trova Lorenzo Musetti, che avrà di nuovo il croato Marin Cilic un anno e mezzo dopo la prima sfida a Miami, nel terzo turno di un anno e mezzo fa. La linea porta al georgiano Nikoloz Basilashvili e poi, eventualmente, al norvegese Casper Ruud.

In molti, ovviamente, non possono fare a meno di notare come Djokovic sia dalla stessa parte di Rafael Nadal, che potrebbe avere solo spagnoli sulla strada verso i quarti, dove è un po’ difficile predirne l’eventuale avversario, ammesso che la questione si concretizzi. Ma la sfida più ricorrente che si trova tra i primi turni è un’altra: Andy Murray contro Gilles Simon. Per il transalpino non il migliore degli avversari contro i quali celebrare il proprio addio, visto che ci ha perso in 16 occasioni su 18.

