Musetti. Niente Sinner e niente Berrettini? No problem, c'è Dopo l'ottimo esordio con Cilic , il tennista carrarino prosegue il suo percorso nell'ultimo Masters 1000 della stagione a Parigi-Bercy dando una lezione di tennis al georgiano Nikoloz Basilashvili e conquistando gli ottavi di finale dove giovedì incrocerà la testa di serie n°3 del torneo, il norvegese Casper Ruud. Per Lorenzo si tratta del primo ottavo di finale in carriera a livello 1000 al di fuori della terra battuta, il quarto in totale.

La cronaca del match

E' un Lorenzo Musetti impeccabile quello che si è presentato al via del Masters di Bercy: tra Cilic e Basilashvili ha perso solo un turno di battuta. Contro il georgiano l'azzurro non riesce a sfruttare due palle break nel game in apertura e mette la freccia in chiusura di set veleggiando da fondo campo: 6-4. Nel secondo parziale il gap di forma fisica e fiducia si fa sentire: l'allievo di Simone Tartarini infila 5 game consecutivi, una voragine che manda ko l'avversario originario di Tbilisi: 6-2. Un solo precedente tra Musetti e Ruud, nelle qualificazioni degli Internazionali d'Italia 2019, vinto dal norvegese in due set.

