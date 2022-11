Holger Rune fa la Storia del tennis a Parigi! Sul Centrale di Bercy il 19enne danese vince la sfida generazionale con il 35enne ex n° 1 del mondo, Novak Djokovic, e conquista il suo primo Masters 1000 in carriera. Una finale spettacolare che si chiude con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 e che rende indimenticabile la settimana del ragazzo di Copenaghen che ha battuto cinque top10 di fila più Wawrinka sul suo cammino (Hurkacz, Rublev, Alcaraz, Aliassime e, appunto, Djokovic. E' prima volta dal 1973). Il danese sarà prima riserva alle Nitto Atp Finals di Torino in programma dal 13 novembre. Improbabile la sua presenza alle Next Gen Finals di Milano dove, a questo punto, Lorenzo Musetti parte da favorito.

La cronaca della finale

Ad

Il primo set è un assolo di Djokovic: break nel quarto e decimo game e 6-3 in poco più di mezz'ora. Rune sente la pressione della prima finale 1000, l'appuntamento più importante della sua giovanissima carriera, il 21 volte campione Slam è spietato e concede pochissimi colpi interlocutori. Ad inizio secondo parziale, però, il veterano fallisce tre colpi del ko sul servizio del 19enne. Il danese reagisce e nel game successivo mette la freccia sfruttando un buco di concentrazione (e qualche errore di troppo) del Djoker: 3-0 e pubblico in visibilio. Il ragazzo di Copenaghen non trema e tiene il vantaggio fino alla fine: 6-3. Djokovic portato ancora al terzo set, come da Tsitsipas in semifinale. Si comincia on serve, ma nel quarto gioco il serbo attiva la "modalità GOAT" (parziale di 11 punti a 1) e piazza il sorpasso, con annessa richiesta del fisioterapista per un problema alla coscia sinistra al cambio di campo. Prima di essere assistito, però, Rune riesce ad annullare il vantaggio dell'avversario con un nastro amico e un paio di scelte sbagliate di Nole, soprattutto a rete. Si procede on serve fino al 5-5 dove il serbo concede a Holger una palla break (trasformata) e l'onore di servire per il match. Nel turno di servizio più delicato della sua vita, il danese annulla cinque tentativi del controbreak, si guadagna un match point ma lo spreca con un doppio fallo mandando la seconda lunga di un metro, ma allo scoccare delle due ore e mezza può alzare le braccia al cielo. 18 vittorie nelle ultime 20, un autunno da ricordare per Holger che da lunedì sarà n° 10 del mondo (aveva iniziato l'anno da 103).

ATP, Parigi A Bercy la finale è Djokovic-Rune: stop in semi per Tsitsipas e Aliassime UN GIORNO FA

Rune, è tutto vero! Tsitsipas si inginocchia, rivivi il match point

ATP, Parigi Musetti mastica amaro: "Non me la meritavo una sconfitta così" IERI ALLE 22:08