La migliore delle finali possibili per quanto si è visto in settimana: domenica saranno Novak Djokovic (35 anni) e Holger Rune (19) a contendersi l'ultimo Masters 1000 dell'anno a Parigi-Bercy. Il serbo e il danese battono rispettivamente Stefanos Tsitsipas e Felix-Auger Aliassime in semifinale. Tra i due sarà il secondo scontro diretto dopo il primo turno degli US Open 2021 vinto dal Djoker in quattro set.

N. Djokovic b. S. Tsitsipas 6-2 3-6 7-6(4)

Set di apertura praticamente perfetto di Djokovic che in mezz'ora piazza un cmood 6-2 con due break nel sesto e ottavo game. Il serbo veleggia col 100% dei punti vinti con la prima e zero (0!) gratuiti. Nel secondo parziale qualcosa si incrina per il 21 volte campione Slam con Tsitsipas che scambio dopo scambio prende campo. Il pubblico parigino lo spinge e, sfruttando le prime due palle break della partita chiude 6-3 e porta la contesa al terzo dove il livello si alza. Per ben due volte il greco si salva col servizio dal punteggio di 15-40: si procede quindi on serve fino al tie-break dopo due ore di gioco. Qui il Djoker torna a dominare da fondo campo e diventa ingiocabile: finisce 7-4 con il Centrale di Bercy in visibilio. Il campione raggiunge la 129ª finale in carriera, la 56ª a livello 1000 (Nadal è fermo a 53, Federer ne ha giocate 50).

H. Rune b. F. Auger-Aliassime 6-4 6-2

Holger Rune continua il suo mese da sogno iniziato a Sofia, raggiungendo la quarta finale in cinque tornei (trionfo a Stoccolma) e interrompendo la striscia di 16 vittorie consecutive di Auger-Aliassime. Il canadese è il quarto top10 di fila battuto a Bercy jdall'allievo di Mouratoglou dopo Hurkacz, Rublev e Alcaraz. Un risultato che vale anche il posto da seconda riserva alle Atp Finals di Torino dopo il forfait di Alcaraz . Se dovesse vincere la finale supererebbe anche Hurkacz diventando la prima alternativa al Gran Galà del tennis in caso di rinuncia. Al momento è, invece, qualificato (da favorito) alle Next Gen Finals di Milano

