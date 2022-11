6-0, 6-3 in 73 minuti di gioco. Purtroppo, però, non è stata one of those night per il tennista carrarino, che non è mai riuscito ad entrare in partita e ha sofferto tantissimo la pressione di un Nole in versione extra-lusso. Probabilmente anche qualche problema di respirazione per l’italiano, oltre un tennis che letteralmente non camminava. I colpi a metà campo, i pochissimi vincenti, lo scambio sempre in difesa. Djokovic ha giocato al meglio, come a Tel Aviv e all'Astana Open, ma di certo questo (e sottolineiamo solo quello di oggi) Musetti lo ha aiutato. Pazienza, ci saranno sicuramente altre chance, l’ottava semifinale a Parigi-Bercy, con la possibilità di volare in finale per quello che sarebbe il suo settimo titolo. Sicuramente uno dei suoi tornei preferiti. Inutile nascondersi, ci aspettavamo qualcosina in più. Il modo in cui Musetti aveva battuto Ruud lasciava presagire una partita equilibrata, almeno un testa-a-testa intrigante, non di certo unPurtroppo, però, non è stataper il tennista carrarino, che non è mai riuscito ad entrare in partita e ha sofferto tantissimo la pressione di un Nole in versione extra-lusso. Probabilmente anche qualche problema di respirazione per l’italiano, oltre un tennis che letteralmente non camminava. I colpi a metà campo, i pochissimi vincenti, lo scambio sempre in difesa. Djokovic ha giocato al meglio, come a Tel Aviv e all'Astana Open, ma di certo questo (e sottolineiamo solo quello di oggi) Musetti lo ha aiutato. Pazienza, ci saranno sicuramente altre chance, come tra l’altro gli ha augurato lo stesso Novak prima del match . Per il serbo, che invece ha tanti motivi per sorridere del presente senza pensare più di tanto al futuro, è, con la possibilità di volare in finale per quello che sarebbe il suo settimo titolo. Sicuramente uno dei suoi tornei preferiti.

Novak Djokovic esulta dopo aver battuto Lorenzo Musetti, Parigi-Bercy 2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca del match

Sul primo set c’è poco da dire. Anzi, pochissimo. Djokovic lo vince con una scioltezza da far spavento, piegando la flebile resistenza di Musetti in poco più di 20 minuti (24, per la precisione). Break nel secondo game, break nel quarto game e poi la comoda chiusura in 6-0 con il terzo break consecutivo. Inizio da incubo per Lorenzo, che oltre al tennis contratto (soprattutto il servizio, ma pure il rovescio e il dritto non camminano) lamenta anche qualche problema di respirazione, come se non riuscisse a spezzare il fiato. Il conteggio dei punti è quasi uno scherzo: 25 a 8 per il serbo.

Il secondo parziale va un po’ meglio. I primi due game sono interlocutori, poi Djokovic accusa un passaggio a vuoto e Musetti ne approfitta come un rapace. Servizio e break del 2-1. La partita gira in un secondo, tanto che Musetti si ritrova in vantaggio dopo 38 minuti senza vincere un game. Il merito, però, se così lo possiamo chiamare, va diviso con il serbo, che sbaglia quasi tutto e lascia spazio all’italiano. Finalmente sembra esserci partita, pensiamo, ma con la stessa velocità con cui si è trovato in vantaggio Musetti torna sotto. Controbreak di Nole, servizio comodo e poi di nuovo break, il quinto nel match, che indirizza la partita in maniera definitiva. Il finale recita 6-3 e ottava semifinale a Bercy per il cannibale di Belgrado.

