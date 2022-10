Ad

Berrettini si ritira da Parigi. Khachanov avanza nella sua posizione del seeding e ora Baez affronterà un qualificato/lucky loser. Che stagione ha avuto Matteo in termini di infortuni...

Resta dunque la speranza di vederlo in campo per la Coppa Davis contro gli USA dal 24 di novembre, che è ancora lontano, anche se i dubbi restano, perché ciò che era stato reso noto come un problema di vesciche evidentemente è ben più grave e per il momento non possiamo fare una stima di quando rivedremo Matteo in campo.

