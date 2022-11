Buona la prima a Parigi Bercy per Novak Djokovic. Dopo un 2022 fortemente complicato dal punto di vista degli eventi ‘Masters 1000’ – al serbo non è stato consentito giocare a Indian Wells, Miami, Montreal e Cincinnati per le ormai note vicende – la prima uscita sull’amato indoor parigino sorride al 21 volte campione slam. Djokovic è riuscito infatti a disinnescare la sempre temibile insidia Maxime Cressy e il suo costante serve and volley.

Nole ha trovato la vittoria in 2 set, imponendosi col punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e 41 minuti. Una partita complicata contro un avversario che non dà ritmo e capace di tenere il servizio per tutto il match escluso il penultimo gioco. Per vincere questa partita infatti Djokovic ha dovuto capitalizzare le pochissime occasioni a disposizione: un magistrale tie-break nel primo set, chiuso per 7 punti a 1; e un undicesimo game in cui la pressione è stata fatale a Cressy, che persa per la prima volta la battuta nel match ha poi perso in un ‘amen’ anche la partita.

Djokovic accede così agli ottavi di finale del torneo parigino, ultimo appuntamento prima delle Nitto ATP Finals di Torino. Il serbo troverà il vincente del match tra Khachanov e lo svizzero Huesler, giustiziere di Sinner al primo turno. del torneo parigino, ultimo appuntamento prima delle Nitto ATP Finals di Torino. Il serbo troverà il vincente del match trae lo svizzero

Gli altri

La vittoria di Andrey Rublev in 2 set su John Isner ha confermato che Hurkacz o Frizt, per qualificarsi a Torino, dovranno adesso necessariamente vincere questo torneo. Il polacco è partito bene con una vittoria 7-6 6-4 su Mannarino. Oltre a lui tra i big avanti anche Carreno Busta – vincitore del derby sbaglio in 2 set su Ramos. Bravo Jack Draper, che sarà protagonista alle NextGen di Milano, con una vittoria in 2 set sull’attuale n°1 di Francia Rinderknech. A proposito di NextGen si è arreso invece in 3 set Nakashima, che lascia strada al veterano Dan Evans. Si conferma in un buon stato di forma Tommy Paul, vincitore in 2 set su Bautista-Agut. Fuori invece il vincitore del Masters 1000 di Cincinnati Borna Coric: il croato si è arreso al padrone di casa Corentin Moutet, vincitore di una bella battaglia in 3 set. Nessuna clamorosa sorpresa fin qui nel corso della giornata.in 2 set su John Isner ha confermato che. Il polacco è partito bene con una vittoria 7-6 6-4 su Mannarino. Oltre a lui tra i big avanti anche– vincitore del derby sbaglio in 2 set su Ramos. Bravo, che sarà protagonista alle NextGen di Milano, con una vittoria in 2 set sull’attuale n°1 di Francia Rinderknech. A proposito di NextGen si è arreso invece in 3 set Nakashima, che lascia strada al veterano. Si conferma in un buon stato di forma, vincitore in 2 set su Bautista-Agut. Fuori invece il vincitore del Masters 1000 di Cincinnati Borna Coric: il croato si è arreso al padrone di casa, vincitore di una bella battaglia in 3 set. Avanti anche Fabio Fognini

