Lorenzo Musetti, E Djokovic che non ha mancato l’appuntamento. Nonostante un primo set un po’ ballerino infatti il serbo ha gestito bene l’insidia Karen Khachanov, tennista che 4 anni fa qui fu in grado a sorpresa di strappargli il titolo in finale. Nel primo set Nole ha sprecato tante occasioni: era avanti 3-0 e 30-0; poi 3-2 e 30-0; poi ancora 4-2 e 40-15; nonostante questo aveva sempre subito il rientro del russo, fino al 4-4. Sul 5-4 però Nole è riuscito a chiudere la pratica, gestendo con abilità a quel punto un secondo parziale tutto in discesa. Un 6-4 6-1 a favore del serbo che regalerà così il terzo incrocio in carriera con Musetti. Nel primo, al Roland Garros 2021, la storica rimonta da 2 set a 0 sotto; l’altro – al secondo turno quest’anno del torneo di Dubai – con un netto 6-3 6-3 in suo favore. Musetti però ci arriva forte di un finale di stagione davvero impressionante per la solidità mostrata insieme alla solita qualità. Sarà terzo match di venerdì sul centrale, non prima delle ore 19:30. Giornata di ottavi di finale a Parigi Bercy, che si era aperta per giunta con una bella notizia per l’Italia: la prima vittoria in carriera contro un Top5 e il primo quarto di finale in un Masters 1000 per vincitore in 3 set del match con Ruud . Musetti che attendeva Djokovic.... Nonostante un primo set un po’ ballerino infatti il serbo ha gestito bene l’insidia Karen Khachanov, tennista che 4 anni fa qui fu in grado a sorpresa di strappargli il titolo in finale. Nel primo set Nole ha sprecato tante occasioni: era avanti 3-0 e 30-0; poi 3-2 e 30-0; poi ancora 4-2 e 40-15; nonostante questo aveva sempre subito il rientro del russo, fino al 4-4. Sul 5-4 però Nole è riuscito a chiudere la pratica, gestendo con abilità a quel punto un secondo parziale tutto in discesa. Un 6-4 6-1 a favore del serbo che regalerà così il terzo incrocio in carriera con Musetti. Nel primo, al Roland Garros 2021, la storica rimonta da 2 set a 0 sotto; l’altro – al secondo turno quest’anno del torneo di Dubai – con un netto 6-3 6-3 in suo favore. Musetti però ci arriva forte di un finale di stagione davvero impressionante per la solidità mostrata insieme alla solita qualità. Sarà terzo match di venerdì sul centrale, non prima delle ore 19:30.

Gli altri: avanti Alcaraz, Rune e Auger-Aliassime

Ad

Avanti vanno anche i due tennisti più in forma del momento: Felix Auger-Aliassime e Holger Rune. Il canadese ha messo fine alla carriera di Gilles Simon, salutato con una bella cerimonia davanti al suo pubblico, lui autore in carriera di più di 500 vittorie ufficiali e 14 titoli ATP; oltre che di 34 vittorie contro giocatori in Top10. In campo però oggi davvero poca storia: Auger-Aliassime sta troppo bene e con un impietoso 6-1 6-3 ha infilato la 15esima vittoria consecutiva. Auger-Aliassime infatti sta ormai in striscia aperta dalla vittoria al torneo di Firenze.

ATP, Parigi Musetti-Djokovic, in palio la semifinale: quando e dove vederla in tv 4 ORE FA

Holger Rune invece ha vinto “solo” 16 delle ultime 18 partite disputate; con un autunno veramente eccezionale culminato nel 6-4 7-5 con cui ha superato oggi Andrey Rublev, tennista che andrà a giocarsi le Nitto ATP Finals a Torino insieme agli altri migliori sette tennisti del 2022. Un successo prestigioso per Rune che vale al teenager danese il primo accesso ai quarti di un Masters 1000. Sfiderà un altro teenager di un certo spessore: il n°1 del mondo Carlos Alcaraz, vincitore per 6-1 6-3 del match contro Dimitrov.

A chiudere il quadro dei quarti di finale Stefanos Tsitsipas. Il greco ha ben gestito la pratica Corentin Moutet; per il valore di fondo e anche per il vantaggio extra di quasi un giorno in più di riposo. Tsitsipas si presentava dopo più di 24 ore dalla sua partita in campo; Moutet chiudeva ieri notte alle ore 3:04 del mattino la sua partita maratona contro Norrie. Difficile pensare a un esito differente dal 6-3 7-6 con cui comunque il transalpino si è ben battuto. Per Tsitsipas ai quarti il vincente di Paul-Carreno Busta, ultimo match di giornata.

I quarti di finale

Parte Alta

Alcaraz-Rune

Tiafoe-Auger-Aliassime

Parte Bassa

Musetti-Djokovic

Tsitsipas-Paul/Carreno Busta

Djokovic: "Federer eterno, ma il mio rivale n.1 è Nadal"

ATP, Parigi Djokovic disinnesca il serve and volley di Cressy: Nole agli ottavi 01/11/2022 ALLE 17:43