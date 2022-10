Prosegue il periodo di grande fiducia di Lorenzo Musetti che infila la nona vittoria nelle ultime 12 partite giocate dall’ATP di Sofia a oggi. E’ un ‘buona la prima’ per il giovane tennista azzurro che supera con una bella vittoria in 2 set l’insidia e l’esperienza rappresentata dall’ex campione slam Marin Cilic. Musetti passa sul croato con un doppio 6-4 e una partita davvero chirurgica al servizio, solitamente caratteristica proprio del suo avversario. Musetti invece è riuscito a strappare a Cilic il servizio in entrambi i game di apertura di ogni singolo set; e da lì è riuscito poi a gestire il corso di entrambi i set lasciando le briciole al veterano Cilic.

Un Musetti davvero convincente soprattutto al servizio, come ormai da qualche settimana abbiamo iniziato a vedere ad altissimo livello tra i tornei di Sofia, Firenze e Napoli. E’ stato così anche oggi al Masters di Bercy, ultimo appuntamento ‘1000’ della stagione. Musetti ha messo in scena il solito tennis brillante a cui unire, appunto, una solidissima prestazione con il fondamentale di inizio gioco. Una combinazione dunque davvero insidiosa e una delle ‘spiegazioni’ al momento di grande crescita dell’azzurro, non a caso qui con il best ranking di numero 23 della classifica mondiale.

Una classifica che Musetti proverà a scalare ancora un po’ di più dai prossimi giorni. Questo successo vale all’azzurro il secondo turno contro il georgiano Basilashvili: match insidioso ma certamente alla portata del carrarino visto nelle ultime settimane.

