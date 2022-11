Rafael Nadal non è stato il miglior biglietto presentazione per le prossime Nitto ATP Finals. Nadal esce infatti nettamente sconfitto dal match d’esordio a Parigi Bercy contro Tommy Paul. L’americano passa in rimonta con un convincente 3-6 7-6 6-1. Dopo aver visto sfuggire il tie-break del secondo set, Nadal ha come finito la benzina, lasciando al suo avversario un break in avvio di terzo che si è poi trasformato in un impietoso 6-1. Nadal esce così subito sconfitto e si presenterà a Torino con, in sostanza, una sola partita nelle gambe negli ultimi 2 mesi. Non giocava un match ufficiale dagli ottavi di finale dello US Open persi contro Frances Tiafoe lo scorso settembre; o se preferite dalla serata in doppio alla Laver Cup per l’addio al tennis del rivale e amico Roger Federer. Il rientro all’attività dinon è stato il miglior biglietto presentazione per le prossime Nitto ATP Finals. Nadal esce infatti nettamente sconfitto dal match d’esordio a Parigi Bercy contro. L’americano passa in rimonta con un convincente. Dopo aver visto sfuggire il tie-break del secondo set, Nadal ha come finito la benzina, lasciando al suo avversario un break in avvio di terzo che si è poi trasformato in un impietoso 6-1. Nadal esce così subito sconfitto e si presenterà a Torino con, in sostanza, una sola partita nelle gambe negli ultimi 2 mesi.

I qualificati alle Nitto ATP Finals 2022

Ad

A proposito di ATP Finals, la giornata odierna a Bercy ha chiuso definitivamente i giochi in ottica ‘qualificati a Torino’. Sono state due sconfitte a chiudere ogni residuo discorso. In primis il pesante ko di Hubert Hurkacz. Il polacco, che l’anno scorso a Torino ci era arrivato, quest’anno si dovrà accontentare di un posto da sostituto. Hurkacz è infatti andato a sbattere su uno dei giocatori più caldi del momento: Holger Rune. Il danese si è imposto con un netto 7-5 6-1 tagliando fuori dai giochi il polacco.

Laver Cup Berrettini in doppio con Murray alle 13: il programma di domenica 25 25/09/2022 ALLE 06:22

Poco più tardi è stato il caso di Taylor Fritz, l’ultimo a quel punto rimasto in gioco per provare a strappare il posto a Rublev o Auger-Aliassime. L’americano però è andato a schiantarsi contro l’esperienza di Gilles Simon, all’ultimo torneo della carriera. Simon, dopo la battaglia con Murray ieri, ha vinto anche quella con Fritz imponendosi per 7-5 5-7 6-4 e ricordando a tutti il giocatore di rara intelligenza tennistica che è stato. Agli ottavi sfiderà Auger-Aliassime.

Con queste due sconfitte si è così definitivamente sedimentato il quadro. Alle Nitto ATP Finals di Torino si qualificano: Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Medvedev, Auger-Alissime, Rublev e Djokovic. Fritz sarà il primo sostituto e Hurkacz il secondo.

Gli altri risultati di giornata: fuori Medvedev, ok Alcaraz

Oltre ai match già citati, tante notizie oggi da Parigi Bercy. Qualla di Nadal non è stata l’unica caduta di peso. Anche Daniil Medvedev si è infatti arreso a sorpresa ad Alex de Minaur. Dopo 18 sconfitte in carriera, l’australiano ha finalmente battuto un Top5 imponendosi per 6-4 2-6 7-5. Sfiderà Frances Tiafoe, che ha confermato il suo nel momento di forma con una vittoria in due set su Jack Draper.

Fuori anche l’altro britannico in gara, Dan Evans, che si è arreso però in due set al netto favorito Stefanos Tsitsipas. Per il greco agli ottavi ci sarà il vincente di Moutet-Norrie, ultimo match di giornata e iniziato ben oltre la mezzanotte.

Carlos Alcaraz. Il suo esordio quest’anno a Bercy è stato di semplice gestione: un doppio 6-4 al giapponese Nishioka. Agli ottavi il teenager in vetta alla classifica ATP sfiderà Grigor Dimitrov, Buona la prima invece del numero 1 del mondo. Il suo esordio quest’anno a Bercy è stato di semplice gestione: un doppio 6-4 al giapponese Nishioka. Agli ottavi il teenager in vetta alla classifica ATP sfiderà Grigor Dimitrov, giustiziere 6-0 7-5 del nostro Fabio Fognini

Lorenzo Musetti. In mattinata la sua era stata davvero Casper Ruud, testa di serie n°3 del tabellone e bel banco di prova per le ambizioni future. A chiudere il giro di risultati Pablo Carreno Busta che ha fermato in 3 set il finalista di Vienna Denis Shapovalov; e Felix Auger-Aliassime che nonostante le grandi fatiche delle ultime settimane ha vinto un match da 3 ore e 32 minuti in rimonta contro Mikael Ymer: lo svedese conduceva 7-6, 4-1; il canadese ha chiuso per 6-7 6-4 7-6. Sfiderà, appunto, il veterano Gilles Simon. Ci sarà in ogni caso un azzurro agli ottavi:. In mattinata la sua era stata davvero una prova convincente contro Basilashvili . Per Musetti l’avversario è, testa di serie n°3 del tabellone e bel banco di prova per le ambizioni future. A chiudere il giro di risultatiche ha fermato in 3 set il finalista di Vienna Denis Shapovalov; eche nonostante le grandi fatiche delle ultime settimane ha vinto un match da 3 ore e 32 minuti in rimonta contro Mikael Ymer: lo svedese conduceva 7-6, 4-1; il canadese ha chiuso per 6-7 6-4 7-6. Sfiderà, appunto, il veterano Gilles Simon.

Djokovic: "Federer eterno, ma il mio rivale n.1 è Nadal"

Laver Cup Federer: "Io doppista con Nadal? Saremmo forti ma non vinceremmo" 24/09/2022 ALLE 15:09