Jannik Sinner abbandona immediatamente l’ultimo Masters 1000 della stagione, perdendo in due set contro lo svizzero Marc-Andrea Hüsler, 26enne mancino numero 61 al mondo. Giornata da incubo per il numero 11 del tabellone del torneo, che non riesce nemmeno a strappare un break all'avversario, nonostante le tre occasioni avute durante la sfida. Per il classe 2001 azzurro, lontanissimo dalla miglior condizione e mentalmente distaccato per quasi tutto l’incontro, un brutto colpo da assorbire al più presto, possibilmente entro meno di un mese in vista della Coppa Davis con la nazionale. Senza motivazioni in corpo dopo aver perso qualunque speranza di approdare alle Nitto ATP Finals di Torino - e probabilmente condizionato anche da un fastidio alla mano -, perdendo in due set contro lo svizzero Marc-Andrea Hüsler, 26enne mancino numero 61 al mondo. Giornata da incubo per il numero 11 del tabellone del torneo, che non riesce nemmeno a strappare un break all'avversario, nonostante le tre occasioni avute durante la sfida. Per il classe 2001 azzurro, lontanissimo dalla miglior condizione e mentalmente distaccato per quasi tutto l’incontro, un brutto colpo da assorbire al più presto, possibilmente entro meno di un mese in vista della Coppa Davis con la nazionale.

Inizio da incubo per Jannik, che ha bisogno di due game e mezzo per entrare negli schemi, subendo immediatamente il break e salvandosi da un possibile 0-3 grazie agli errori a rete dell’avversario. Avrebbe due possibilità per recuperare nel sesto game, ma in entrambi i casi sbaglia col rovescio perdendo l’occasione di andare sul 3 pari. Successivamente Hüsler mette a segno due vincenti che indirizzano il set dalla parte dell’elvetico, che chiude la pratica del primo parziale in poco più di mezz’ora di gioco.

Nel secondo set il 21enne altoatesino non sfrutta la sua terza palla break dell’incontro, chiede anche l’intervento del fisio, quanto meno però ritrova maggiore fiducia sul servizio (fino a quel momento aveva soltanto il 39% alla prima). Almeno per quattro game. Quando deve cercare di tenere lo scambio, Sinner non riesce a chiuderlo ritrovandosi così sotto. A Hüsler basta giocare con sicurezza e senza osare, mentre l’azzurro numero 12 del ranking cerca di rincorrere ma non riesce mai a recuperare quel break subito, perdendo persino mentre stava servendo.

