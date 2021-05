Il derby italiano è di Lorenzo Musetti . Dopo una partenza a rilento il ragazzo di Carrara sconfiggein tre set per 4-6 6-1 6-2, ribaltando una partita iniziata male e proseguita sui binari della tranquillità. Dopo un inizio zoppicante, Musetti ha messo le mani sulla partita dominandola in lungo e in largo, prendendosi una meritata vittoria e il diritto a sfidareLa prima frazione lascia presupporre ad un match equilibrato. Lorenzo non pare essere al massimo della forma e con un turno di servizio ben poco performante si ritrova subito sotto 2-1. La leggera pioggia che interrompe la partita per una ventina di minuti non fa cambiare il canovaccio tattico, con Musetti che compie qualche errore di troppo con il dritto che non gli permette di sfruttare le occasioni per il pari: