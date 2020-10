Marco Cecchinato torna a disputare una finale ATP dopo 20 mesi, e sarà la quarta della sua carriera dopo le tre già vinte. Il siciliano sconfigge il serbo Danilo Petrovic con un nettissimo 6-1 6-0 in 59 minuti, e giocherà l’ultimo atto domani con l’altro serbo Laslo Djere, che ha sconfitto Lorenzo Musetti per 2-6 6-2 4-1 e ritiro dell’azzurro per un problema al gomito destro.

ATP, Pula Musetti si arrende a Djere e a un problema al gomito 3 ORE FA

Quello che entra in campo è un Cecchinato molto deciso - i segnali li avevamo già colti al Roland Garros - a differenza di Petrovic che non riesce subito a trovare la giusta misura con le palle corte, arma che non gli torna del tutto buona considerate le doti a rete del siciliano quando la raggiunge. Nel secondo game il serbo riesce ad annullare quattro palle break, di cui due consecutive, con un grande aiuto dal servizio, ma nel quarto non può nulla e deve lasciare via libera all’italiano. Cecchinato, con il servizio, riesce a controllare con agio buona parte del parziale, e il poco che Petrovic riesce a fare lo fa in risposta, specialmente nel settimo game dove ne infila tre vincenti sui punti pari. L’azzurro, però, non ha alcun problema a chiudere per 6-1 il parziale.

Il secondo set si avvicina ai contorni di un dominio completo da parte del siciliano, che domina in lungo e in largo, rendendo ancor più ampia la distanza già evidente che c’è tra i due. Cecchinato è implacabile in risposta, Petrovic un po’ meno in tutti gli aspetti, con il punto di svolta che si situa nello smash sbagliato dal serbo sulla palla break per l’azzurro nel secondo game. Da lì è tutto in discesa: il numero 188 del mondo chiama il fisioterapista per un problema al ginocchio sinistro, ma Cecchinato non cala in alcun modo e porta a casa il 6-1 6-0.

Impietosi i numeri: 58 punti vinti su 89 dall’azzurro, che non ha concesso palle break e nelle 18 occasioni in cui ha risposto sulla seconda di Petrovic ne ha ricavato 14 punti.

federico.rossini@oasport.it

Cecchinato is back! Il meglio del successo su De Minaur in 180 secondi

Tennis Sardegna, Cecchinato rimonta Ramos: è semifinale UN GIORNO FA