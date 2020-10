A Santa Margherita di Pula, in Sardegna, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis, oggi, domenica 18 ottobre, sulla terra rossa sarda è stato disputato il match valido per la finale del tabellone principale di singolare maschile tra la wild card azzurra Marco Cecchinato e il serbo Laslo Djere, che ha visto la vittoria del secondo con il punteggio di 7-6(3) 7-5 dopo due ore e un quarto di gioco.

ATP, Pula Cecchinato, quarta finale in carriera: distrutto Petrovic IERI A 12:47

Nel primo set scambio di break in avvio, poi i servizi iniziano a comandare e i giochi scivolano via rapidi. L’unico sussulto arriva nel settimo game, quando Cecchinato deve annullare una palla break all’avversario. Si arriva al tie break, dove il serbo però parte fortissimo e scappa sul 4-0, per poi portarsi sul 6-1 e chiudere al terzo set point per 7-3 dopo 58 minuti.

Il secondo parziale si apre con il serbo che scappa sul 2-0, ma Cecchinato reagisce e addirittura infila tre giochi, portandosi anche avanti di un break. Al termine di un infinito sesto game Djere si riporta sul 3-3, poi nel decimo game Cecchinato annulla un match point al serbo, ma nulla può nel dodicesimo, quando il balcanico opera il break che vale il titolo per 7-5 in un’ora e 17 minuti.

Le statistiche indicano in 189 il numero totale di punti giocati, dei quali 98 vinti da Djere, che converte quattro delle undici palle break ottenute. Djere mette a segno tre ace, ma a fare la differenza sono i punti vinti sulla seconda: Djere ne conquista 18 su 30, Cecchinato soltanto 10 su 29. Dopo tre vittorie in finale (Umago, Budapest e Buenos Aires), la quarta è amara per il siciliano, ma la cura Sartori funziona e il semifinalista del Roland Garros 2018torna tra i primi 100 del mondo (ora è il numero 77). Una conferma dopo quanto visto a Parigi.

roberto.santangelo@oasport.it

Zverev elimina Cecchinato in tre set: la partita in 180 secondi

Tennis Sardegna, Cecchinato rimonta Ramos: è semifinale IERI A 15:05