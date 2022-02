Lorenzo Musetti esce di scena nei quarti di finale del tabellone principale del torneo ATP Pune 2022 di tennis, di categoria 250: l’azzurro, testa di serie numero 2, cede il passo al polacco Kamil Majchrzak, vincente per 6-2 6-7 (5) 6-4 in due ore ed un quarto di gioco.

La cronaca del match

Nel primo set i primi cinque giochi sono dominati dai servizi, poi nel sesto l’azzurro, avanti 40-0, si fa rimontare e subisce il break. I punti consecutivi del polacco diventano 10 e l’azzurro si ritrova sotto 2-5. Musetti si disunisce e concede un set point, che il polacco sfrutta subito per chiudere sul 6-2 dopo mezz’ora di gioco.

La seconda partita vede ancora i servizi dominare per i primi sei giochi, poi nel settimo game Majchrzak annulla la prima palla break concessa nell’intero incontro, per poi salvarsi ai vantaggi. Si va al tie break e Musetti scappa sul 6-3, manca due set point, ma il polacco con un doppio fallo consegna il parziale all’azzurro per 7-5 dopo un’ora.

La frazione decisiva per i primi otto giochi vede andare sul velluto il giocatore al servizio, tanto che non solo non ci sono palle break, ma non si va mai neppure ai vantaggi. Nel nono game però Musetti si fa rimontare dal 30-15, cancella una prima palla break ma ai vantaggi cede il servizio. Il polacco così va a vincere 6-4 in tre quarti d’ora.

Le statistiche premiano il polacco, che vince 101 punti contro gli 89 dell’italiano, annullando tutte le tre palle break concesse e convertendone ben 3 delle 4 avute. L’azzurro mette in campo il 58% di prime (56/97) ed ottiene il 79% di punti sulla prima (44/56), con il 46% sulla seconda (19/41, con 5 doppi falli).

