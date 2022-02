Esordio bagnato esordio fortunato. La prima volta di Matteo Berrettini a Rio de Janeiro è stata condizionata dalla pioggia che ha reso infinito il match tra il romano ed il padrone di casa Thiago Monteiro. Alla fine a spuntarla è stato il numero 6 del mondo in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco, senza contare la lunghissima interruzione per pioggia sul 4-3 del terzo set. Alla fine Berrettini è riuscito a portare a casa questa vittoria, in un match che il romano si è complicato perdendo il tie-break del secondo set e poi reso interminabile dall’interruzione per la pioggia. Era la prima sul rosso della stagione per Matteo, che ha servito bene, ottenendo 14 ace e quasi l’80% dei punti con la prima, mentre qualche problema in risposta visto che Monteiro è riuscito a conquistare il 73% dei punti quando ha servito la seconda.

La cronaca del match

L’avvio di match è stato ottimo di Berrettini, che ha trovato subito il break nel terzo game. Un break poi difeso abbastanza agevolmente dal romano nei propri turni di battuta, con Matteo che ha chiuso la prima frazione sul 6-4. Nel secondo è Monteiro, invece, a strappare la battuta all’italiano nel quarto game, allungando prima sul 3-1 e poi sul 5-2. Sembra finito il set ed invece Berrettini rimonta e lo porta al tie-break. Il romano si porta sul 5-2 e poi sul 6-4, ma Monteiro salva i due match point e ribalta tutto, chiudendo 8-6.

Si va, dunque, al terzo set. Monteiro salva subito la palla del 2-0 e si rimane sul filo dell’equilibrio. Berrettini si procura un’altra palla break nel settimo gioco, ma arriva un acquazzone e i due giocatori sono obbligati ad abbandonare il campo. Dopo una pausa infinita di sei ore finalmente i due giocatori riesco a rientrare per completare il match. Berrettini sfrutta al meglio la ripresa e alla seconda occasione di break si porta sul 5-3. Nel game successivo Monteiro annulla altri due match point, ma sul terzo la palla corta di Matteo è perfetta.

Berrettini vola ai quarti di finale dove trova il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz che ha battuto Federico Delbonis 6-4 7-6. Due i precedenti, tutti negli ultimi 6 mesi: a Vienna (6-1 6-7(2) 7-6(5) Alcaraz) e agli Australian Open 2022 (6-2 7-6(3) 4-6 2-6 7-6 [10-5] Berrettini).

Il programma di sabato 19 febbraio

CAMPO CENTRALE

Dalle 16.00 italiane

Pablo Andujar vs Diego Schwartzman

A seguire, non prima delle 19.00 italiane

Matteo Berrettini vs Carlos Alcaraz

A seguire non prima delle 23.00 italiane

il vincitore di Andujar-Schwartzman vs il vincitore di Kecmanovic-Cerundolo

A seguire

il vincitore di Berrettini-Alcaraz vs il vincitore di Fognini-Coria

