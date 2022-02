Nella notte italiana il torneo Rio Open 2022 di tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Rio de Janeiro, in Brasile, ha visto giocarsi i primi quattro ottavi di finale del tabellone principale del singolare maschile. In casa Italia si registra il successo di Fabio Fognini che rimonta e batte il numero 4 del tabellone, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 in due ore e 55 minuti di gioco. Per l’azzurro ai quarti la sfida con l’argentino Federico Coria.

La cronaca del match

Nel primo set Fognini vince i primi sette punti giocati, trova subito il break e va sul 2-0. L’italiano difende il margine e va a servire per il set sul 5-4, annulla una palla break, ma poi manca due set point e subisce il controbreak. Lo spagnolo allunga, trascina il dodicesimo gioco ai vantaggio ed al terzo set point chiude sul 7-5.

Nella seconda frazione dapprima l’iberico annulla un break point nel terzo gioco, poi è Fognini a cancellarne tre tra sesto ed ottavo game. Il primo a centrare l’allungo però è proprio l’azzurro, che nel nono gioco, alla terza occasione, scappa sul 5-4 e poi chiude col servizio a disposizione sul 6-4.

Il set decisivo si apre con uno scambio di break, poi l’italiano deve cancellare un altro break point nel quarto game. Dal 3-3 però l’azzurro sale in cattedra: strappo a 15 nel settimo gioco, servizio tenuto a trenta nell’ottavo e chiusura con un nuovo break che vale il 6-3 finale.

Le statistiche premiano l’azzurro, che vince 107 punti contro i 104 dell’iberico, ma soprattutto è bravo a sfruttare 5 delle 10 palle break avute ed a cancellarne 9 delle 12 concesse. A fare la differenza è la seconda di servizio, con cui l’azzurro fa 29 punti su 46 mentre lo spagnolo appena 9 su 26.

