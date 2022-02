Una brutta giornata e una mesta eliminazione per Lorenzo Sonego negli ottavi di finale del torneo ATP di Rio de Janeiro. Il tennista torinese viene sconfitto senza alibi dal serbo Miomir Kecmanovic per 7-5 6-4, in un match che era cominciato bene ma che poi, all’improvviso, lo ha visto bloccarsi tra numerosi errori e tanta fatica al servizio.

La cronaca del match

I primi 10 minuti sono una favola per Lorenzo, che inizia con un parziale di dodici punti a due che lo portano immediatamente sul 3-0, sull’onda lunga di quella vittoria che gli regalò il primo titolo ATP ad Antalya. Da lì però diventa un calvario: il serbo rimane concentrato e sul primo passaggio a vuoto di Lorenzo colma subito il divario. Seguono dei turni interlocutori fino all’undicesimo, quando Sonego perde nuovamente la bussola e vede il primo set scivolare via.

Nel secondo non c’è nemmeno il tempo di cominciare: dopo due giochi c’è subito una interruzione per pioggia, durata più di un’ora. Quando succede, le partite potrebbero cambiare da un momento all’altro, ma invece Lorenzo è ancora preda della sua frustrazione e al rientro in campo perde immediatamente il servizio. Anche perché Kecmanovic non concede più occasioni e si porta a casa la partita.

Il serbo infatti non ha più concesso palle break dopo quella iniziale del primo gioco della sua partita al servizio, risultando ottimo in questo fondamentale. Soprattutto con la seconda, con cui ha perso solo quattro punti (15/19); Sonego invece è più permissivo con il 33/52 con la prima, cifra abbastanza importante.

